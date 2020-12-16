Erdoğan’ın eski avukatı ve iki hakim hakkında suç duyurusu

16 Aralık 2020 Çarşamba, 10:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da gündeme getirdiği yargıya müdahale iddialarıyla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Gazeteci Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın 'Cendere- Metastaz 2' adlı kitabında da yer alan olayda, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı ile iki yargı mensubunun davaları yönlendirmek için yaptıkları toplantılara ait ses kayıtları yargıya taşındı. Biri Erdoğan’ın eski avukatı olmak üzere iki avukat ile iki hâkim hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İki yargı mensubundan biri Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) biri de Yargıtay'a şikâyet edildi. Erdoğan'ın eski avukatının da olduğu iki avukat için ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve İstanbul Barosu’na başvuruldu. Şikayet dilekçesinde Fransız T. şirketi yetkililerine de yer verildi.

FRANSIZ BİR ŞİRKET LEHİNE MÜDAHALE İDDİASI YARGIYA TAŞINDI

FETÖ borsası iddialarını Metastaz kitabında dile getiren gazeteci Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın yeni kitapları 'Cendere- Metastaz 2'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığını kullanan avukat ve yargı mensupları tarafından davaların seyrinin değiştirilmesi gündeme getirilmişti.

Gazeteciler, borçları nedeniyle Türkiye’de de çok iyi bilinen bir Fransız firmasını kurtarmak için bir araya gelen kişilerin ses kayıtlarını ortaya çıkarmıştı. Bu gelişme üzerine alacaklı firmalar, iki yargı mensubu ve Cumhurbaşkanın bir eski avukatının da olduğu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da partisinin Meclis Grup konuşmasında, yargıyı yönlendirme iddiasını dile getirmişti.

‘GİZEMLİ BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ’

İddiaya göre, Türkiye’nin en büyük mutfak eşyası satan şirketlerinden birinin milyonlarca lira borcu bulunuyordu. 20’nin üzerinde de büyük alacaklısı vardı. Bu borçlu şirketi, Fransız kökenli dünyaca ünlü bir şirket, şubeleri ve çalışanlarının alacaklarıyla birlikte satın aldı. Alacaklılar yeni şirketin kapısına dayandı. Ancak bir banka alacaklarını yasal yoldan tahsil etti. Bu durum diğer alacaklılar açısından emsal oluşturunca şirket panik oldu. Başka alacaklıların önünü kesebilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen avukattan yardım istedi.

Adı geçmişte FETÖ ile anılan iş adamları hakkında aldırdığı takipsizlik kararlarıyla tartışma konusu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı da firma ile iki hâkimi bir masada buluşturdu. Buluşmanın amacı bundan sonraki davaların seyrini değiştirmekti. Ancak toplantıda bulunan şirketin eski CEO'sunun aldığı ses kayıtları bu buluşmayı deşifre etti.

HSK’YA İKİ YARGI MENSUBU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Alacaklı üç firma, yargı mensuplarından Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi H.K. ve Anadolu Adliyesi Adalet Komisyon Başkanı B.A. hakkında yargı görevini kötüye kullanma ve adil yargılamayı etkileme iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Biri Yargıtay'a öbürü HSK’ya sunulan dilekçede, “Makamları nedeniyle görevlerini kötüye kullanarak yargıya müdahale eden, yargıda infial yaratan, tarafsızlığını yitiren, adil yargılamayı etkileyen işbu hakimler ve ilgililer hakkında gerekli tahkikatın yapılmasını ve gereğinin yapılmasını Sayın Başkanlıktan saygıyla arz ve talep ederiz” denildi.

CUMHURBAŞKANI ESKİ AVUKATI BAROYA ŞİKAYET EDİLDİ

Yine aynı üç firma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatlarından M.D.İ ve T. şirketinin avukatı K.S. hakkında İstanbul Barosu’na suç duyurusunda bulundu. Baroya kayıtlı iki avukatın ‘adil yargılamayı etkileme, mahkemeleri yanıltma, yargıda infial, görevi kötüye kullanma ve tehdit’ suçlarından iki avukat hakkında tahkikat yapılıp soruşturma açılmasını talep etti. Ayrıca iki avukat ve T. şirketinin yöneticileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunuldu.

‘ALINMASI GEREKEN KARARLARIN PAZARLIĞINI YAPMAK NORMAL Mİ?’

Gazetemiz yazarı ve Odatv haber müdürü Barış Terkoğlu, "Bu suç duyuruları kitabımızda yazdıklarımızı bir kez daha doğruluyor" diyerek şunları kaydetti:

"Hatırlayın, daha önce de kayıtlarda yer alan avukat çıkıp görüşmeleri kabul etmişti. Biz kitabımızda ses kaydının içeriğine de kişilere de yer vermemiştik. Açıkçası bizim için şahıslar değil yargının içine sokulduğu cendereyi anlatmak önem taşıyordu. Ancak bu suç duyuruları o ses kaydını da taraflarını da açıkça ortaya koydu. Şimdi karar verecek olan HSK, Yargıtay, Baro ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Kimi hatırlı avukatların davaların dışında parası olan şirketleri hakimlerle buluşturup davalar hakkında konuşması normal mi? Alınması gereken kararların pazarlığını yapmak normal mi? Eğer bu normalse, bundan böyle bütün davaların taraflarıyla duruşmaların dışında buluşup alınacak kararları konuşsunlar. Yok değilse hukuk devletinin yapması gerekeni yapsınlar. Artık kayıtlar da olay da ellerinde."