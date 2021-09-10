Erdoğan'ın kitabının fiyatı 40 TL'den 28 TL'ye düşürüldü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitabı 40 TL'den 28 TL'ye düşürüldü.
Erdoğan'ın yazdığı belirtilen 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitap 40 TL'den satışa sunuldu.
216 sayfalık kitabın fiyatı 28 TL'ye düşürüldü.
Kitabın ciltlisinin ise 60 TL'den 42 TL'ye düşürüldüğü görüldü.
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