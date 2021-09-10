Erdoğan'ın kitabının fiyatı 40 TL'den 28 TL'ye düşürüldü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitabı 40 TL'den 28 TL'ye düşürüldü.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2021 Cuma, 11:31
Erdoğan'ın kitabının fiyatı 40 TL'den 28 TL'ye düşürüldü
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Erdoğan'ın yazdığı belirtilen 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitap 40 TL'den satışa sunuldu.

216 sayfalık kitabın fiyatı 28 TL'ye düşürüldü.

Kitabın ciltlisinin ise 60 TL'den 42 TL'ye düşürüldüğü görüldü.


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