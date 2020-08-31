Erdoğan'ın kuzeninden saldırıya tepki
TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğramasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er, "Bunlar hiç iyi işaretler değil" dedi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilmesinin ardından saldırıya uğramasına tepki gösteren isimlerden biri dikkat çekti.
O isim, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kuzeni olduğu bilinen, gazeteci Cengiz Er'di. Er, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Haberi görünce dehşete kapıldım, İçişleri Bakanı Soylu’ya destek veren tweetimi de sildim.
Bunlar hiç iyi işaretler değil"
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