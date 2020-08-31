Erdoğan'ın kuzeninden saldırıya tepki

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğramasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er, "Bunlar hiç iyi işaretler değil" dedi.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:01
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Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilmesinin ardından saldırıya uğramasına tepki gösteren isimlerden biri dikkat çekti.

O isim, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kuzeni olduğu bilinen, gazeteci Cengiz Er'di. Er, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Haberi görünce dehşete kapıldım, İçişleri Bakanı Soylu’ya destek veren tweetimi de sildim. 

Bunlar hiç iyi işaretler değil" 


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