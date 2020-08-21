Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasının ardından Fatih Portakal: Cebimiz biraz olsun bugünden itibaren rahatlayacak mı?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir 'müjde' olarak nitelendirdiği doğal gaz keşfi hakkında FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, "Ucuzlamanın yurttaş olarak mujdesini ne zaman duyacağız?" dedi.
Keşfi büyük bir müjde olarak halka açılayan Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacağız. Üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" dedi.
Erdoğan'ın açıklamasından sonra gazeteci ve FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal sosyal medya üzerinden şu soruları yöneltti:
"Hayirli olsun. Şimdi kullandığımız doğalgaz ucuzlayacak mı? Cebimiz biraz olsun bugünden itibaren rahatlayacak mı? Ucuzlamanın yurttaş olarak mujdesini ne zaman duyacağız?"
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