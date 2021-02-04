Erdoğan'ın oğullarının arkadaşı Fatih Başçı’nın, aldığı ihaleye ilişkin detaylar ortaya çıktı

04 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

Milli Saraylar’ın kamera güvenlik sistemi ihalesinin de aralarında olduğu birçok devlet ihalesini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğulları Burak ve Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Fatih Başçı’nın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden 24 milyon 398 bin 147 lira bedelle aldığı ihalenin ayrıntıları ortaya çıktı. Belediye aynı ihaleyi 19 Ekim 2020 tarihinde de yaptı ancak Başçı’nın şirketinin bu ihaleye verdiği teklif tutarı sınır değerin altında kaldı. İhale iptal edildi. İkinci kez yapılan ihaleyi Başçı’nın şirketi kazandı.

İHALE İPTAL EDİLMİŞ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi söz konusu İbrahimli Kent Parkı Çevre Düzenleme işi ihalesini önce 19 Ekim 2020 tarihinde yapıyor. İhalenin yaklaşık maliyeti 29 milyon 327 bin 657 lira. İhalenin sınır değeri ise 19 milyon 853 bin 164 lira. İhaleye 4 firma katılıyor. Firmalardan biri Başçı’nın şirketi ERB Yapı. Bu şirketin verdiği teklif sınır değerin altında kalıyor. İhale 17 Kasım 2020 tarihinde “yeterli rekabet ortamı oluşmaması” sebebiyle iptal ediliyor. Belediye ihaleyi tekrar 17 Aralık 2020’de yapıyor ve bu kez ihaleyi 24 milyon 398 bin 147 lira bedelle ERB Yapı şirketi alıyor.

‘1 AY SONRA MI FARK ETTİLER?’

Süreci gazetemize değerlendiren Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, “Yaptığımız araştırmalarda aslında bu ihalenin daha önce de yapıldığını, 4 firmanın katıldığını ve ihalenin yeterli rekabet oluşmadığı için iptal edildiğini gördük. Söz konusu firma da bu ihaleye katılmış ve sınır değerin altında teklif vermiş. Bu firmanın verdiği teklif 17.7 Milyon lira. Aynı firmanın, aynı işe, tek katıldığı ihalede verdiği teklif 24.4 milyon. İhale yapılıyor, yapıldıktan bir ay sonra iptal ediliyor. Acaba yetkililer yeterli rekabetin oluşmadığını 1 ay sonra ancak mı görebilmiştir? Bu firmanın teklifi bir anda 7 milyon liraya yakın artırmasının gerekçesi nedir? Görünen o ki Fatma Şahin cevap vermemeye devam edecek. Biz de bu veya benzer konuların takibini yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Fatih Başçı, Erus Grup şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. Bu gruba bağlı olan ERB Teknoloji, ERUS Kentsel İşletme ve ERB Yapı şirketlerinin sahibi.