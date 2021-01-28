Erdoğan'ın önünü kesip 'Sıddık Erikli' isimli kişiyi şikayet ettiler: 'Devlet benim, her şeyi yaparım'

28 Ocak 2021 Perşembe, 15:30

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Elazığ ziyaretinde, bir grup yurttaş yolunu keserek tefecilik yaptığı iddia edilen Sıddık Erikli adlı kişiyi şikayet etti.

Yurttaşlar Erdoğan’a “Sıddık Erikli Muş’tan gelmiş, ‘Devlet benim. Ben Külliye’nin adamıyım. Her şeyi ben yaparım’ diyor. Milletin önüne telsiz koyuyor. ‘Ben Külliye ile görüşüyorum’ diyor” diye şikayetlerini anlattı. Bu sözler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan yanındakilere dönerek bilgi aldı. Erdoğan’ın yanında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söylenenleri not aldığı görüldü.

ELAZIĞ GAZETELERİNDE DE GÜNDEM

Erdoğan’a şikayet edilen Sıddık Erikli’ye dair, Elazığ’ın yerel gazetelerinde de birçok haber çıktı.

Günışığı Gazatesi köşe yazarı Nazif Koca’nın yazısı da Erdoğan’a edilen şikayetlerin benzeri.

Nazif Koca yazısında, Sıddık Erikli’nin elinde kriptolu telsizi olduğu iddiasını paylaşarak şunları yazdı:

“Sıddık Erikli… Nam-ı değer yüksek rakımlı yerlerin adamı… Elinde kriptolu telsiz olduğu iddia ediliyor. En can alıcı iddia ise sahip olduğu telsizden koskoca Türkiye’de kendisiyle birlikte 3 kişide olduğu iddiası. Deniliyor ki hazret bu telsizlerle çok kozmik kişilerle çok kozmik bilgi paylaşımında bulunuyor, Sayın Cumhurbaşkanının dünürleriyle yakın temaslı ve ‘Kardeş Kal Türkiye’ isimli bir STK’nın da sözüm ona temsilcisi. Güya olası bir darbede Sayın Cumhurbaşkanını korumak için anında vaziyet alma misyonları varmış.

İddialara göre adam kendisine küçücük bir ilçede öylesine güzel bir saltanat kurmuş, o coğrafyada öylesine isim yapmış ki anlatılır gibi değil. Siyasetçisinden bürokratına, sıradan vatandaşından şehrin en önemli eğitim kurumlarından biri olan Fırat üniversitesini yönetmek için namzet-i Rektör olan Profesörlere kadar kapısında el pençe divan durmayan yokmuş.”

BERAT ALBAYRAK'LA FOTOĞRAF

Manşet 23 gazetesinin haberinde de, Sıddık Erikli ile iddialar ve paylaştığı fotoğraflara yer verilmiş. Sıddık Erikli’nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile olan fotoğrafı da bu sitenin haberinde kullanılmış.