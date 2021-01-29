Erdoğan'ın önünü kesip şikayet etmişlerdi: Üst düzey devlet yetkilileriyle fotoğrafları ortaya çıktı

29 Ocak 2021 Cuma, 16:04

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Elazığ ziyaretinde, bir grup yurttaş yolunu keserek tefecilik yaptığı iddia edilen Sıddık Erikli adlı kişiyi şikayet etti.

Yurttaşlar Erdoğan’a “Sıddık Erikli Muş’tan gelmiş, ‘Devlet benim. Ben Külliye’nin adamıyım. Her şeyi ben yaparım’ diyor. Milletin önüne telsiz koyuyor. ‘Ben Külliye ile görüşüyorum’ diyor” diye şikayetlerini anlattı. Bu sözler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan yanındakilere dönerek bilgi alırken, Erdoğan’ın yanında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söylenenleri not aldı.

Sıddık Erikli’nin sosyal medyada üst düzey devlet yetkilileriyle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Sıddık Erikli, Facebook sayfasındaki paylaşımda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görülüyor. Erikli, bu paylaşımda “İstanbul’da Muş Vakfı gecesine katıldık” ifadeleri kullanıyor.

Erikli, başka bir paylaşımında Elazığ Valisi Erkaya Yırık’ın kendisini ziyaret ettiğini öne sürüyor.

Bir başka fotoğrafta ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e “Değerli dostum” diye hitap eden Erikli’nin, başka bir paylaşımında da “Kardeş Kal Türkiye Platformu kurucusu Reisi Cumhurumuzun dünürü sayın Orhan Uzuner Beyefendi bizi misafir etti. İstişarelerde bulunduk” diye yazdığı görülüyor.

Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayramoğlu ile çekilmiş fotoğraflarını da Facebook’ta sık sık paylaşan Sıddık Erikli’nin hesabındaki profil resmi de Saidi Nursi.

İşta o paylaşımlardan bazıları:

Kaynak: Odatv