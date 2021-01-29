Erdoğan'ın önünü kesip şikayet etmişlerdi: Üst düzey devlet yetkilileriyle fotoğrafları ortaya çıktı
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Elazığ ziyaretinde, bir grup yurttaşın Erdoğan’ın yolunu keserek tefecilik yaptığını söyleyip şikayet ettiği Sıddık Erikli adlı kişinin üst düzey devlet yetkilileriyle çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Elazığ ziyaretinde, bir grup yurttaş yolunu keserek tefecilik yaptığı iddia edilen Sıddık Erikli adlı kişiyi şikayet etti.
Yurttaşlar Erdoğan’a “Sıddık Erikli Muş’tan gelmiş, ‘Devlet benim. Ben Külliye’nin adamıyım. Her şeyi ben yaparım’ diyor. Milletin önüne telsiz koyuyor. ‘Ben Külliye ile görüşüyorum’ diyor” diye şikayetlerini anlattı. Bu sözler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan yanındakilere dönerek bilgi alırken, Erdoğan’ın yanında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söylenenleri not aldı.
Sıddık Erikli’nin sosyal medyada üst düzey devlet yetkilileriyle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
Sıddık Erikli, Facebook sayfasındaki paylaşımda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görülüyor. Erikli, bu paylaşımda “İstanbul’da Muş Vakfı gecesine katıldık” ifadeleri kullanıyor.
Erikli, başka bir paylaşımında Elazığ Valisi Erkaya Yırık’ın kendisini ziyaret ettiğini öne sürüyor.
Bir başka fotoğrafta ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e “Değerli dostum” diye hitap eden Erikli’nin, başka bir paylaşımında da “Kardeş Kal Türkiye Platformu kurucusu Reisi Cumhurumuzun dünürü sayın Orhan Uzuner Beyefendi bizi misafir etti. İstişarelerde bulunduk” diye yazdığı görülüyor.
Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayramoğlu ile çekilmiş fotoğraflarını da Facebook’ta sık sık paylaşan Sıddık Erikli’nin hesabındaki profil resmi de Saidi Nursi.
İşta o paylaşımlardan bazıları:
Kaynak: Odatv
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze' eğitim açıklaması
- Koca'dan kritik 'tedbir' açıklaması
- CHP'den İnce için istifa etmişti, yeni açıklama
- Saadet Partisi'nden 'ittifak' için yoklama hamleleri
- Tebliğciler yine sokakta
- Çok konuşulacak FETÖ takipsizliği
- Kardan Anıtkabir yapan babaya Mansur Yavaş'tan yanıt
- İBB'den Demet Akalın'a yanıt
- KKTC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Video Haberler
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Zeytinburnu'nda gemi karaya oturdu
- Arkadaşını bıçakladı, camdan gazetecilere meyve uzattı
- AKP'ye oy veren 'sağcı' yurttaş böyle çileden çıktı
- Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü havada takla attı
- AKP'nin açıkladığı ankete ilişkin çok konuşulacak iddia
- AVM'yi inleten çığlık: Ödeyemiyorum arkadaş ödeyemiyorum
- Oto sanayi esnafı da dertli: İşler yüzde 80 azaldı
- Metrobüste tekmeli yumruklu kavga kamerada
- Bisikletli taciz şüphelisi 'tanıdık sandım' dedi
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze' eğitim açıklaması
- Koca'dan kritik 'tedbir' açıklaması
- CHP'den İnce için istifa etmişti, yeni açıklama
- Saadet Partisi'nden 'ittifak' için yoklama hamleleri
- Tebliğciler yine sokakta
- Çok konuşulacak FETÖ takipsizliği
- Kardan Anıtkabir yapan babaya Mansur Yavaş'tan yanıt
- İBB'den Demet Akalın'a yanıt
- KKTC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi