Erdoğan'ın posterini yakan kişiye gözaltı
Ankara'da trafo binasının üzerindeki AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini yakan Halis B. (26), polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, trafo binasının dış cephesinde çıkan yangını fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Erdoğan'ın posterini yakmak isteyen Halis B.'yi gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.
ERDOĞAN'IN POSTERİ ZARAR GÖRDÜ
Yangında, AKP İl Başkanlığı tarafından reklam amaçlı trafo merkezi üzerine kaplanan Erdoğan'ın posterinin zarar gördüğü görüldü. Gözaltına alınan Halis B., Erdoğan'ın fotoğrafını yakmak istediğini itiraf etti.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMETEM) tedavi gördüğünü belirlenen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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