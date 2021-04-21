Ergin Ataman Real Madrid zaferinin şifresini açıkladı
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Üçüncü periyotta maçı bitirdik"dedi.
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 90-63 yenerek seride 1-0 öne geçen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, rakiplerini durdurarak karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı değerlendiren Ataman, "Bugün ilk iki dakikanın dışında harika savunma yaptık. Boyalı alanda onları durdurduk. Normalde buldukları şutları durdurduk. Hücumlarını kontrol altına aldık. Ribauntlarda da aynı şekilde. Hücumda yüksek yüzdeyle oynadığımızı düşünmüyoruz." diye konuştu.
Ergin Ataman, üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü ellerine aldıklarını aktararak, "Üçüncü periyotta maçı bitirdik. Şimdi 1-0 öne geçtik. Bir sonraki maçta farklı oyun ve strateji ile sahada yer almalıyız. Larkin'in Laprovittola'ya yaptığı savunma çok önemliydi. O savunma bize güç kattı." diyerek sözlerini tamamladı.
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