Ergin Ataman'dan 'final yürüyüşü' açıklaması

27 Şubat 2021 Cumartesi, 09:01

Turkish Airlines EuroLeague'in 26'ncı haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 32 sayı farkla 106-74 mağlup etti. Müsabakanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman önemli açıkmalarda bulundu.

Maçı ilk çeyrekte kazandıklarını kaydeden Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise ''Maça çok iyi başladık, sahayı çok iyi paylaştık. Savunmamız çok iyiydi, Fenerbahçe'nin sayı üretmesine izin vermedik. İkinci çeyrekte oyun olarak biraz geriye düştüğümüz bölümler oldu. Ama tabii ki maçın genelinde 14 tane üçlüğümüz vardı, hücumda çok etkili bir performans gösterdik ve kazandık. Bu sadece bir galibiyet, umarım böyle galibiyetler devam eder'' ifadelerini kullandı.

''MICIC'IN PERFORMANSI SIRA DIŞIYDI''

Vasilije Micic'n 37 sayı kaydederek kariyer rekorunu kırmasına değinen Ataman, ''Micic'in performansı sıra dışıydı ama onunla maç önü ve maç sonu konuşmalarım sıradandı. Bugün zirveye çıktı. Ben hiçbir zaman tek bir oyuncuyu kutlamam. Geçtiğimiz haftalarda Larkin de böyle bir performans sergilemişti. Önemli olan formda oyuncuları bulabilmek. Soyunma odasında kendisini kutlamadım ama sizlerin önünde kutlayayım. Genelde onu hep eleştiririm biliyorsunuz ama bugün kutluyorum'' dedi.

Milli takımda çok sayıda oyuncularının bulunmasının kendileri için sıkıntı yaratıp yaratmadığının sorulması üzerine deneyimli başantrenör, şunları söyledi: ''3 senedir beraber oynayan bir takımız. Bu gibi durumlarda sıkıntı çekmiyoruz. Oyuncularımızın milli takımlarına verdiği katkıdan da gurur duyuyoruz. Birbirine alışkın oyuncularımız var. Onlara milli takımdan dönünce bir dinlenme verdik, sonrasında kendi sistemimizde maça hazırlandık.''

- Ergin Ataman'ın açıklamaları