Erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

24 Mayıs 2020 Pazar, 12:32

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Zeynep Ş, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen A.K. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine ikili arasında çıkan arbede sonucunda Zeynep Ş, yere yığıldı. A.K'nin çağırdığı sağlık ekipleri, genç kadın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KAVGA ESNASINDA YERE YIĞILDI

Edinilen bilgiye göre, Zeynep Ş. (22) Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikili arasında yaşanan arbedede bir süre sonra Zeynep Ş, yere yığıldı. Bunun üzerine A.K, 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi.

GENÇ KIZIN VÜCUDUNDA KESİK VE BOĞAZINDA MORLUK TESPİT EDİLDİ

112 Acil Servis ekibi, Zeynep Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bıçakla yaralı olduğu görülen A.K. ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölüm nedeninin tespiti için cesedi Muğla Adli Tıp Kurumuna götürülen Zeynep Ş'nin vücudunda kesikler ve boğazında morluklar olduğu, A.K'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.