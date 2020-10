Erkek arkadaşından şiddet gören kadın yetkililere seslendi

10 Ekim 2020 Cumartesi, 13:26

M.Y (41), 7 aydır beraber olduğu erkek Ferhat S. (38) tarafından fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söyledi. Ferhat S. hakkında en son 15 Eylül’de uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten M.Y., “Uzaklaştırma kararını öğrendiğinde evime gelerek beni tehdit ve darp etti. Şikayetimi geri almamı istedi. Beni ölümle tehdit ediyor. Daha önce de birçok kez hem fiziksel hem psikolojik şiddet gördüm. Beni bıçakladı. Bacağıma çatal bile sapladı. Can güvenliğim yok. Benim çocuklarım var. En çok onlar için endişeliyim. Artık bakkala ekmek almaya giderken bile çekiniyorum. Sokağa çıkmaya korkuyorum” diye konuştu.

M.Y., 14 yaşındaki kızının Ferhat S. tarafından cinsel istismara maruz kaldığını iddia ederek, “Kızımla birlikte yaşadığımız sürede kızıma sarılma bahanesiyle uygun olmayan yerlerine dokunmuş. Benim bilgim yoktu. İstismarın ardından kızım evden çıkıp teyzesine sığınmış. Şikayetçi olduktan sonra öğrendim. Elim kolum bağlı. Hiçbir şey yapamıyorum” ifadelerini kullandı.

“BEN ÖLMEDEN CEZA ALSIN”

Maddi zorluklarla mücadele ettiğini belirten M.Y., “Benim bir gözüm protez ve kulaklarımda işitme sorunu var. Üstelik belimden ameliyatlıyım. Çalışamıyorum. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu şahıs benim aldığım beyaz eşyalarımı götürdü. Beni, ailemi mağdur etti. Bana, çocuklarıma sahip çıkacağını söylemişti ama kandırdı. Zor durumdayım” diye konuştu. Ferhat S.’nin tutuklu yargılanmasını istediğini vurgulayan M.Y., “Ceza almasını istiyorum. Serbest kalırsa beni ve çocuklarımı rahat bırakmaz. Yetkililerden tek isteğim ben ölmeden bu adamın ceza alması” dedi.