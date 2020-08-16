Erkek arkadaşının evinin 4. katından düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen toprağa verildi

16 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Gaziantep’te Duygu Delen’in (17) erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın (20) evinin 4. katından düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmaya kısıtlıklık kararı getirildiği öğrenildi. Duygu Delen, dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Delen’in ölümüne ilişkin ön otopsi raporu taraflara verilmedi.

Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Ömer Faruk Akan ise gazetemize yaptığı açıklamada, “Ön otopsi raporunu alamadık ancak TTB’den bir hekim arkadaşımız otopsiye girmişti. Duygu’nun bedeninde düşmeye bağlı olmayan darp izleri bulunduğunu belirtti. Ben de şüpheliye dikkatlice baktım. Bileklerinde kızarıklık vardı” ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİ KAPLAN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli Mehmet Kaplan, nöbetçi mahkeme tarafından “kasten öldürme” ve “çocuğun cinsel istismarı” suçlamalarıyla tutuklandı. Savcılıkta ifade veren Kaplan, Duygu Delen ile bir süre önce ayrıldıklarını ancak olay günü konuşmak için bir araya geldiklerini belirterek aralarındaki tartışmanın kendisine başka bir kadından gelen mesaj yüzünden başladığını söyledi.

Kaplan, kendisinin de Duygu Delen’in telefonunu kurcaladığını ve başka erkeklerle çekilen fotoğraflarını gördüğünü öne sürdü. Bu nedenle sinirlendiğini, odadaki dolabın camına vurduğunu ve elinin kanadığını belirten Kaplan, ifadesinde özetle şunları söyledi: “Kanamakta olan elimle Duygu’ya bir iki tokat attım. Duygu elimdeki telefonu almak istedi. Aramızda arbede yaşandı. Daha sonra su içip sakinleşmek istedim. Kanayan elimi yıkamaya gittim. Çocuk odasına yöneldiğimde balkon kapısının açık olduğunu, Duygu’nun odada olmadığını gördüm. Balkona gittiğimde Duygu’nun yüzüstü şekilde yattığını gördüm. Öldüğünü gözaltındayken öğrendim. Atlama anını görseydim kendisine kesinlike mani olurdum.”