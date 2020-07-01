"Erken seçime ihtiyaç var mı?" anketi sonuçlandı!

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:59

İstanbul Ekonomi Araştırma 'Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı?' sorulu bir anket yaptı.

Katılımcılara erken seçimin gerekli olup olmadığını soruldu. Halkın %32,8 gerekli olduğunu düşünürken, %61,2 gerekmediğini belirtti.

Katılımcıların %6’sı bu konu hakkında fikirlerinin olmadığını ya da cevaplarının olmadığını belirtti.

TÜRKİYENİN EN ÖNEMLİ SORUNU NE?

Katılımcılara Türkiye’nin en önemli sorunu sorulduğunda “ekonomi”nin %40,4 ile açık ara farkla en önemli sorun olarak nitelendirildiği görüldü. “Ekonomi”yi %16,3 ile aslında yine ekonomiyle doğrudan ilişkili olan “işsizlik” takip etti.