Erman Özgür: Fatih Hoca kenarda olsa hakem VAR'a giderdi
Eski milli futbolcu Erman Özgür, Yedlin ile Lens arasında yaşanan pozisyonu değerlendirirken, "Kenarda Fatih Hoca olsaydı, hakem VAR'a giderdi" dedi.
Galatasaray'ın sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası Tivibu Spor yorumcusu eski milli futbolcu Erman Özgür, Yedlin ile Lens arasında yaşanan pozisyonu değerlendirdi. Özgür, "Bugün kenarda Fatih Hoca olsaydı, hakem Lens'in pozisyonunda VAR'a giderdi" dedi.
Özgür, "Belli krizler olabilir ama bugüne kadar bu krizleri yaşamış bir teknik direktörün var. Bir takımın başarısı için ne yapmak gerekiyorsa onu yapma yetkisi ve gücü de var. Ve bu gücü taraftardan alıyor. Rahat değil? Abi olmaz. Galatasaray'da Fatih hoca rahat değil, başka nerede hangi hoca olabilir. Daha güçlü olabilecek teknik direktör tanımıyorum. Türkiye'de en güçlü teknik direktör Galatasaray efsanesi Fatih Terim'dir. Ne isterse yapar" diye konuştu.
FATİH TERİM OLSAYDI VAR'A GİDERDİ
Yedlin ile Lens arasındaki pozisyonu değerlendiren Erman Özgür, "Bugün Lens'in pozisyonunda Fatih hoca kenarda olsaydı, hakeme o pozisyon için VAR'a gitme mecburiyeti gelebilirdi. Kenarda Fatih hoca olsaydı, hakem o pozisyonda VAR'a giderdi" ifadelerini kullandı.
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