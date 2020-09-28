Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Macron ile telefonda Türkiye’yi görüştü
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ’da tırmanan gerilimde Türkiye’nin tutumuyla alakalı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ermenistan Bakanlar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamada, Nikol Paşinyan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde “Dağlık Karabağ’da tırmanan gerilimi ele aldığını ve bu bağlamda “Türkiye’nin saldırgan ve yıkıcı rolüne” vurgu yaptığı belirtildi.
Sputnik’in haberine göre açıklamada, “Başbakan, muhatabının dikkatini Türkiye'nin sert, önyargılı ve saldırgan tutumuna ve bu ülkenin olası müdahalesini durdurma gerekliliğine çekti ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Macron’un mevcut durumla ilgili derin endişelerini dile getirdiği ve gerilimin tırmanmaya devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söylediği vurgulanan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı’nın ayrıca çatışmaların sona ermesi ve gerilimin yatışması için her türlü önlemin alınmasını gerekli gördüğü” kaydedildi.
Macron’un ayrıca ‘Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının bölgede barışı yeniden tesis etme çabalarını yoğunlaştırma gereğine vurgu yaptığı’ ifade edildi.
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