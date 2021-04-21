Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın yolunu kestiler
Ermenistan’ın Sünik kentini ziyaret eden Başbakan Nikol Paşinyan'a tepki gösteren öfkeli bir grup " Defol, burada işin yok" diyerek, kenti terketmesini istedi.
Ülkenin güneyinde, İran sınırına yakın bölgedeki Sünik kentini gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi ziyaret eden Paşinyan, bölge halkı tarafından protesto edildi. Yerel medya, Paşinyan’ın konvoyunun öfkeli halk tarafından durdurulduğunu bildirdi. Güvenlik güçleri ve eylemciler arasında yer yer ufak çaplı arbedeler çıktı. Paşinyan'a tepki gösteren öfkeli grup " Defol, burada işin yok" ifadelerini kullandı.
Paşinyan, erken seçimlerin önünü açmak için bu ayın son on günü içinde görevinden istifa edeceğini açıklamıştı. Paşinyan, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunda kaybetmesi sonrasında Rusya'nın aracılık ettiği ateşkesi onayladığı için geçen yılın kasım ayından beri istifa etmeye çağrılıyordu.
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