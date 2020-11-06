Ermenistan, Berd, Çemberek ve Vardenis’de Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Ermenistan güçleri işgal altındaki topraklarda gece boyunca çeşitli ateşli silahlar, toplar ve havanlarla Azerbaycan Ordusu birliklerinin mevzilerine ve cephenin muhtelif yönlerindeki yerleşim yerlerine ateş açtı" ifadelerini kullandı
Çatışmalar, özellikle Ağdara, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönünde değişen yoğunlukta devam etti. Ermenistan güçlerinin cephenin bazı yerlerinde geri çekildiğini açıklayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın sabah saatlerinde Berd, Çemberek ve Vardenis bölgelerinde Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtığını açıkladı.
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