'Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Covid-19'u ağır geçiriyor'
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Covid-19'u ağır geçirdiği ve tedavisinin hâlâ doktorların gözetiminde sürdüğü bildirildi.
Ermenistan Cumhurbaşkanlığı basın servisinin açıklamasında, "Covid-19 nedeniyle karantinada olan Ermenistan Cumhurbaşkanı hastalığı şiddetli geçiriyor ve bu durumun doğasında bulunan semptomları taşıyor. Başkanın doktorların gözetimi altında tedavisi devam ediyor" denildi.
Sputnik'in haberine göre; Sarkisyan'ın karantina sürecinde uzaktan çalışmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Ermenistan Cumhurbaşkanı durumunun istikrara kavuştuğu ve doktorların izin verdiği zaman Erivan'a geri dönecek" ifadelerine yer verildi.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın, geçen hafta salı günü İngiltere'nin başkenti Londra'da Covid-19'a yakalandığı bildirilmişti.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, Ermenistan'da pandeminin başından beri toplam 161 bin 415 Covid-19 vakası tespit edildi ve 2 bin 908 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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