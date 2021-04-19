Erol Akyavaş Anılıyor

19 Nisan 2021 Pazartesi, 15:07

Türk Eğitim Vakfı (TEV) çatısı altında 1999 yılında hayatını kaybeden sanatçı Erol Akyavaş için İlona Akyavaş'ın girişimiyle İlona/Akyavaş Bursu Fonu kuruldu.

Erol Akyavaş (1932-1999), yenilikçi kişiliğiyle ve sanat tutkusuyla 1952'li yıllardan 1990'lı yılların sonlarına kadar uzanan sanat kariyeri süresince yaşadığı dönemin nabzını tutan çok yönlü bir sanatçı olarak tanınıyor. Akyavaş, ölümünün 22. yıldönümü olan 20 Nisan'da anılacak.