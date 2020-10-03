Erol Bulut: Milli maç arasından sonra daha iyi bir Fenerbahçe

03 Ekim 2020 Cumartesi, 21:45

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Fatih Karagümrük maçına iyi başladıklarını ve 2-0’da önde olduklarını dile getirerek, ‘’Birinci penaltıyı yedikten sonra rakip daha çok üzerimize gelmeye başladı. Rakibin kazandığı ikinci bir penaltı oldu. Ben penaltı olmadığını düşünüyorum. Çünkü ondan önce Cisse’ye yapılan bir faul var. Kafayla çıkmasını engelledi rakip. Penaltı pozisyonu doğru ancak öncesinde faul vardı. İlk penaltıya kadar iyi maç oynadık. Genel fotoğrafa baktığımızda yeni gelenler, uyum süreci ve yeni transfer oldu. Bu futbolcuların 1-2 haftada çabuk bir şekilde alışması kolay değil. 1 hafta birisi geliyor, 2 hafta sonra yeni transfer geliyor ve tüm antrenmanları baştan göstermemiz gerekiyor. Milli maç arası bizim için iyi olacaktır. Eksik olanlarla daha iyi çalışma programı olacak. Milli maç arasından sonra daha iyi bir Fenerbahçe izlettireceğiz.Birlikte hareket ederken bireysel yanlış yaptığımızda onları yaş adık. Bahane olarak algılamayın bunu. Futbolda hatalar da olacak. Çalışarak her şeyi düzelteceğiz. Pazartesi transfer periyodu bittiğinde her şeye daha fazla konsantre olacağız. Futbolcuların kafasında bunlar da dolaşıyor maalesef. 5 Ekim sonrasında daha güzel bir Fenerbahçe izleteceğiz’’ diye konuştu.

"SAMATTA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA DAHA DA İYİ OLACAK"

Samatta’nın ikinci maçı olmasına rağmen iyi bir performans sergilediğini kaydeden Erol Bulut, "Önümüzdeki haftalar daha da iyi olacak. Koşu yolları olsun, arkadaşlarıyla uyum süreci olsun. Altay’ın kalitesi belli. Türkiye’nin en iyi kalecilerinden 1 veya 2’ncisi. Üzerine koyacaktır. İkinci penaltıyı kurtararak 3 puanı kazandırdı" dedi.