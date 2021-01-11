Erol Bulut ve Serdar Aziz'den yayıncı kuruluşa tepki
Erol Bulut ve Serdar Aziz yayıncı kuruluşuna tepki gösterdi ve basın toplantısından soru almadan ayrıldı.
Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Erol Bulut: "Son iki günde Fenerbahçe ailesine, adil olmayan bir durum uygulanmakta. Yayıncı kuruluşun tarafsız ve adil olması gerektiğini düşünmekteyiz ama hiçbir durumda bunu görmemekteyiz. Şu an burada mecburiyetten konuşuyoruz." dedi ve yayıncı kuruluştan soru kabul etmedi. Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz ise yayıncı kuruluşa "Sezon başından beri yayıncı kuruluşun bizimle ne yapmak istediğini anlamış değiliz. Biz gereken cevabı sahada vereceğiz, kimsenin bundan şüphesi olmasın." diyerek tepki gösterdi.
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe, hafta içi yayınlanan Rizespor-Denizlispor müsabakasında duyulan Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahürattan dolayı tepki göstermiş ve yayıncı kuruluş da yaşanan olaydan dolayı özür dilemişti.
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