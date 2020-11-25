Erol Bulut'tan kadın şiddete hayır zinciri

25 Kasım 2020 Çarşamba, 12:33

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un sosyal medya hesabından, kadına şiddete hayır kampanyasına destek verdi.Erol Bulut, "Her kadın ve her kız çocuğu adına toplumsal bir uyanışa ihtiyaç var" ifadesini kullanırken, Fenerbahçe ve milli takım kaptanı voleybolcu Eda Erdem başta olmak üzere, yüzücü Emre Sakçı, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Juventuslu Melih Mahmutoğlu, Gizem Güvenç bu sosyal medya mesajını destekledi.