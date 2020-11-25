Erol Bulut'tan kadın şiddete hayır zinciri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un sosyal medya hesabından, kadına şiddete hayır kampanyasına destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2020 Çarşamba, 12:33
Erol Bulut'tan kadın şiddete hayır zinciri
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un sosyal medya hesabından, kadına şiddete hayır kampanyasına destek verdi.Erol Bulut, "Her kadın ve her kız çocuğu adına toplumsal bir uyanışa ihtiyaç var" ifadesini kullanırken, Fenerbahçe ve milli takım kaptanı voleybolcu Eda Erdem başta olmak üzere, yüzücü Emre Sakçı, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Juventuslu Melih Mahmutoğlu, Gizem Güvenç bu sosyal medya mesajını destekledi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler