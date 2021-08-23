Ersin Düzen VOLE ile anlaştı

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:37

Daha önce NTVSpor ve TRT Spor’da çalışan Ersin Düzen’in yeni adresi belli oldu.

TRT’de yayınlanan Stadyum programını sunan ve geçtiğimiz günlerde görevinden ayrıldığını açıklayan Ersin Düzen, YouTube’da yayın yapan VOLE ile anlaştı.

VOLE’nin kurucu ortaklarından Sinan Aras sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeni bir başlangıç yapmak için kravatı, ceketi çıkarttı ve artık daha rahat. Aramıza hoş geldin Ersin Düzen.” ifadelerini kullandı.