Ersoy ve Erbaş, Ayasofya protokolü imzalayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında ibadete açılan Ayasofya için yürütülecek koruma, geliştirme, tanıtım ve yönetim faaliyetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalanacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2020 Çarşamba, 22:27
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 16 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 10.30’da, Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, “Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği” isminde bir protokol imzalayacak.


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