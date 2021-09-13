Ersun Yanal'dan flaş milli takım açıklaması
Milli Takım ile ilgili çok söylenecek şey var" diyen Ersun Yanal, "Bir asırdır milli maçlara çıkıyoruz. 60'a yakın teknik direktör değiştirmişizdir. Almanlar 15'lerde, İngilizler 20'lerdedir. Biz sistemi tartışacağımıza kişileri tartışıyoruz" ifadesini kullandı.
Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal maç öncesi dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kendisi de geçmişte A Milli Takım'ı çalıştıran Yanal, Şenol Güneş ile yolların ayrılmasını yorumladı.
"Milli Takım ile ilgili çok söylenecek şey var" diyen deneyimli teknik adam, "Bir asırdır milli maçlara çıkıyoruz. 60'a yakın teknik direktör değiştirmişizdir. Almanlar 15'lerde, İngilizler 20'lerdedir. Biz sistemi tartışacağımıza kişileri tartışıyoruz. Bu kişiler sistemin mağdurları" açıklamasında bulundu.
Ersun Yanal sözlerinin devamında, "Biz sistemleri tartışmadığımız sürece, planlamayı doğru yapmadığımız sürece bunları tartışmaya devam edeceğiz. Hep aynı şeyi yaparak sonucun değişmesini beklemek biraz aptallık oluyor. Bu sürecin değişmesini planlamayla yapabiliriz. Bu yine böyle devam edecek, bir başkası gelecek yine aynı sonuç olacak. O yüzden biz sistemi değerlendirelim" yorumu yaptı.
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