Ertuğrul Gazi Türbesi'nin yanındaki 70 yıllık ağaçların nakline tepki

01 Eylül 2020 Salı, 11:02

Bilecik Valiliği'nin aldığı karar ile Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'nin yanında mescit ve Kuran kursu açılması için çevrede bulunan 70 yıllık ağaçlar yerlerinden sökülerek başka bir alana nakledilecek. CHP Söğüt İlçe Başkanı Yusuf Sert ve bir grup doğasever ağaçları kesecek aracın Bursa'dan yola çıktığı haberi üzerine bölgeye giderek projenin durdurulması çağrısında bulundu.

Sert konuya ilişkin yaptığı açıklamada projeye karşı olmadıklarını ifade ederek "Bu projenin ağaçlar taşınmayarak daha uygun bir alana yapılmasını arzu ediyoruz. Ağaçlar yerinden oynamasın, yeşil elimizde kalsın" dedi. Türbenin yakınlarına bir mescit bulunduğunu belirten Sert, projenin o alanda gerçekleştirilmesinin daha uygun olacağını söyledi.

"BU YANLIŞTAN VAZGEÇİN"

Yetkililere projenin bir an önce durdurulması çağrısında bulunan Sert, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada toplanma amacımız hepimizin de bildiği üzere bu alana yapılması planlanan Darülkurra ve Camii projesi kapsamında görmüş olduğunuz alandaki ağaçların sökülüp başka bir alana taşınacak olmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Başkanımızın, sayın valimiz ile yapmış olduğu görüşme ve milletvekilimiz Yaşar Tüzün’ün Söğüt Belediye Başkanı ile görüşmesi neticesinde bu projenin 2016 yılında birkaç kişinin, Söğüt halkının ve burada yaşayanların haberi olmadan gerçekleştirdiği proje olduğu tarafımıza bildirilmiştir.

Pandemi sürecinde nefes almanın daha da önem kazandığı bugünlerde bizler için tek nefes alma yeri olan bu yeşil alanın bin bir emek ve zahmet ile yapıldığı ve nesiller boyu sürüp geleceğimize aktarabileceğimiz bu alanın betonlaştırılmasını istemiyoruz. Biz yapılacak olan bu mescit ve Darülkurra projesine karşı değiliz. Bu projenin ağaçlar taşınmayarak daha uygun bir alana yapılmasını arzu ediyoruz. Ağaçlar yerinden oynamasın, yeşil elimizde kalsın.

Örnek vermek gerekirse 100 metre ileride bulunan eski müze olarak kullanılan ve şu an mescit olarak kullanımda olan alanın değerlendirilmesi daha uygundur. Gerek yeşil alandan gerekse mevcut yapıdan yararlanılıp hem yeşil alanlarımızı hem de mevcut konumu korumuş olacağız. Yeşil görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur. Çevrenizi öyle ağaçlandırınız ki kör bir insan bile yeşiller arasında olduğunu fark etsin diyerek Yalova’da tek bir ağaç kesilmesin diye köşkünün yerini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün neferleri olarak sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz.Buradan yetkililere sesleniyoruz! Bizlere saygınız olmayabilir fakat ecdadımıza saygınız olsun! Yanı başımızda yatan Ertuğrul Gazi’nin kemiklerini sızlatmayın. Yazıktır, günahtır gelin bu yanlıştan vazgeçin!”

"AĞAÇ KATLİAMINA GEREK KALMADAN İSTENİLEN PROJE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR"

TEMA Vakfı Söğüt İlçe Temsilcisi İbrahim Aydın da yaptığı açıklamada bölgedeki ağaçların 60-70 yıllık ağaçlar olduğuna dikkat çekerek "Buradaki 60-70 yıllık ağaçların sökülüp nakledileceği söyleniyor. Ağaçlar 5 yaşını geçtikten sonra nakledilemez. Eğer bir proje gerçekleştirilecekse 50 metre ötede mescit var o alanda ağaç katliamına gerek kalmadan istenilen proje gerçekleştirilebilir" dedi.

