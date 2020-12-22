Ertuğrul Sağlam: “Sağlık, alınacak galibiyet ve şampiyonluktan daha değerli”
Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) korona virüsü (Covid-19) nedeniyle aldığı hükmen mağlubiyet kuralına, “İnşallah bu sebepten dolayı takımlar mağlup olmaz. Benim dileğim budur” diyerek, sağlığın şampiyonluk ve galibiyetten daha önemli olduğunu vurguladı.
Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) korona virüsü (Covid-19) nedeniyle aldığı hükmen mağlubiyet kuralına, “İnşallah bu sebepten dolayı takımlar mağlup olmaz. Benim dileğim budur” diyerek, sağlığın şampiyonluk ve galibiyetten daha önemli olduğunu vurguladı.
Süper Lig’de Anadolu takımı ile şampiyonluk yaşamış başarılı Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, geçen yıldan bu yana Türk futbol tarihinin köklü takımlarından Samsunspor’u çalıştırıyor. Bu yıl Süper Lig hedefi ile TFF 1. Ligde 15 maçta 27 puan toplayan deneyimli teknik adam, TFF’nin aldığı ve ligin ikinci yarısından itibaren geçerli olacak, “A takım listesindeki oyuncu sayısının Covid-19 nedeniyle 9’un altına düşmesi halinde maça çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak” kararını değerlendirdi.
Hiçbir takımın Kovid-19 nedeniyle mağlup olmamasını istemediğini vurgulayan Ertuğrul Sağlam, “Bizim yaklaşık 20’ye yakın oyuncumuz korona virüse yakalandı. Umarım vücutları yeterli antikoru üretmiştir ve bundan sonraki süreçte tekrar hastalığa yakalanmazlar. Kimsenin bu hastalığa yakalanmasını istemiyoruz. Sonuç itibarıyla sağlık her şeyden önemli. Sağlık; alınacak bir galibiyetten, 3 puandan, olunacak şampiyonluktan ve kaldırılacak kupadan çok daha önemli. Kimse hastalanmasın ama ikinci devrede de gerekli tedbirleri alacağız. Kadroda sayısal anlamda yeterliliğimizi arttıracağız. Hatta başkanımızın tabiri ile yapılacak transferlerin üzerine ’sigorta’ diye birkaç oyuncu daha ekleyeceğiz. Federasyonun hükmen mağlubiyet kararına gelirsek, inşallah bu sebepten dolayı takımlar mağlup olmaz. Benim dileğim budur” dedi.
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