Ertuğrul Sağlam: Ümraniyespor maçı tekrar edilmeli

11 Şubat 2021 Perşembe, 16:54

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Ümraniyespor maçında kural hatası yapıldığını raporladığını ve maçın tekrar edilmesi gerektiğini söyledi.

Ligin 19’uncu haftasında İstanbul’da oynadıkları Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında hakem Ramazan Keleş’in yaptığı kural hatasını Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) raporunda da ‘kural hatası’ olarak yazdığını ve maçın tekrar edilmesi gerektiğini belirten Ertuğrul Sağlam, “Ben o yüzden kalan 15 maçımız var demiştim. Bunu gerçekler doğrultusunda ve beklentimi ortaya koyarak söyledim. Kurallar çok açık. Bundan önceki uygulamalar çok açık. Bu maçın başından başlamak kaydıyla tekrar oynatılmasından başka alınabilecek bir kararı ben görmüyorum. Maçın kaldığı yerden devam etmesi gibi durum söz konusu değil çünkü maç bitti. Maç bir yerde kalmadı. Hakem maçı bitirdi bir defa, maç bir yerde kalmadı. Maçın kaldığı yerden devam edeceğini iddia edenler, maçı yaşamayan, yaşanan süreci tam algılayamamış ve takip etmemiş insanlar. Maç kalmadı. Ümraniyeliler bize golü attırdılar. Ondan sonra da oyun başladı. Oyun oynanırken de hakem maçı bitirdi. Biraz erken bitirdi ama sonuç olarak maçı bitirdi” dedi.