Erzurumspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Erzurumspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.
Spor Toto Süper Lig'de bugün lider Beşiktaş deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçta yardımcı hakem olarak Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen görev yapacak.
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Erzurumspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu. AVAR'da ise Mustafa Emre Eyisoy yer alacak.
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