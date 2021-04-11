Erzurumspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

11 Nisan 2021 Pazar, 15:04

Spor Toto Süper Lig'de bugün lider Beşiktaş deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçta yardımcı hakem olarak Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen görev yapacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Erzurumspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu. AVAR'da ise Mustafa Emre Eyisoy yer alacak.