Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı
Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Mikail Aras idaresindeki otobüs, Refahiye ilçesinin Yazı köyü mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan otobüsteki 19 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otobüsün İzmir-Erzincan seferini yaptığı öğrenildi.
Video Haberler
- A Haber canlı yayınında işsizlik isyanı!
- İşini geri isteyen mimar yerde sürüklendi
- Depreme canlı yayında yakalandılar
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına tehdit
- Marmaris'te kan donduran görüntüler! Yürümeye devam etti
- Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken anlar!
- 16 kişide koronavirüs çıktı! Mahalle karantinaya alındı
- İş insanı, 2 kadın arkadaşı tarafından öldürüldü
- Kendisini böyle tanıttı... Valiklik yalanladı
- İstanbul'da gasp dehşeti kamerada