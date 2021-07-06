Erzurum Valisi Memiş: Verimli dana yetiştiren, benim gözümde sanatçıdır

06 Temmuz 2021 Salı, 21:12

Erzurum Valisi Okay Memiş, sanat ve sanatçı kavramlarını, “Bana göre güzel, verimli dana yetiştiren kardeşim, benim gözümde bir sanatçı. Üreten sizlersiniz, bu vatandaşı doyuran siz değerli çiftçilersiniz” sözleriyle 'yeniden' tanımladı.

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü'nce Pasinler'de 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi.

'Erzurum şartlarında kışlık yem bezelyesi ve tritikale karışımının ekimi ve yaygınlaştırma eğitimi' projesi kapsamında yapılan etkinliğe; Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, bürokratlar ve yöre çiftçisi katıldı.

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Pasinler Deneme İstasyonu'ndaki 'Tarla Günü'nde konuşan Vali Memiş, ‘tarım ve hayvancılık sektörüne verdikleri destekleri’ anlattı.

DHA’nın aktardığına göre Memiş, sanat ve sanatçı kavramlarını 'yeniden' tanımlayarak, verimli dana yetiştirenleri kendi gözünde sanatçı olduğunu belirtti. Memiş şöyle konuştu:

“Her zaman sizlerin yanında, emrindeyiz. Bana göre, her zaman söylüyorum; güzel, verimli dana yetiştiren kardeşim, benim gözümde bir sanatçı. Resim yapan ressam kadar, şarkı söyleyen şarkıcı, türkücü kadar benim gözümde eli nasırlı amcam, teyzem değerli. Kaliteli patates yetiştiren çiftçimiz de çünkü üreten sizlersiniz, bu vatandaşı doyuran siz değerli çiftçilersiniz. Biz de her türlü imkanımızla sizlerin yanında olacağız.”