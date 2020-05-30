Erzurum'da arazi kavgası: 5 kişi yaşamını yitirdi!
Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi’nde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Köyde, jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan 2 kişi aranıyor.
Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, geçmişte yaşanan kız kaçırma olayı yüzünden aralarında husumet bulunan Güneş ve Yıldız aileleri arasında yeniden tartışma yaşandı.
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmanın yaşandığı kavgada Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş, Sinan Güneş ve Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahıslardan birinin köy korucusu olduğu belirtiliyor.
Kavgaya karıştıkları belirlenen şüpheliler İ.Y. ve B.Y. olayın ardından kayıplara karıştı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri operasyon başlattı.
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