Erzurumspor, Konyaspor'a direnemedi! 3 puan konuk ekibin

04 Nisan 2021 Pazar, 15:27

Stat: Erzurum Kazım Karabekir



Hakemler: Sarper Barış Saka, Bahtiyar Birinci, Murat Ergin Gözütok



Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Da Costa, Schwechlen, Bergdich, Omolo, Obertan, Emrah Başsan, Aatıf, Rashani, Ricardo Gomes



İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan Güçtekin, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi



Goller: Dk. 9 Milosevic, Dk. 44 Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 15 Da Costa (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)



Sarı kartlar: Dk. 15 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 24 Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)



Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor maçını konuk ekip 2-1 kazandı.



9. dakikada Konyaspor öne geçti. Cikalleshi, kendi yarı sahasından aldığı topla sol kanattan ilerledi ve meşin yuvarlağı yerden içeriye çevirdi. Topla buluşan Milosevic'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1



15. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği sağladı. Sağ taraftan kazanılan serbest atışı kullanan Emrah Başsan'n ceza sahasına ortasında, yükselen Da Costa kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1



19. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Sekidika'nın aşırtma vuruşunda, kaleci Szumski gole izin vermedi.



25. dakikada konuk ekip penaltı kaçırdı. Kaleci Sehic'in gönderdiği topa hareketlenen Bytyqi, ceza sahası içinde Murat Uçar'la mücadelesinde yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi. Cikalleshi'nin kullandığı penaltıda top üstten auta gitti.



44. dakikada Konyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında arka direkte topla buluşan Milosevic'in vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, İttifak Holding Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın neredeyse 55 dakika oynanan 2. yarısında da skor değişmeyince Konya 3 puanı aldı.