Erzurumspor'un yeni hocası büyük ölçüde belli oldu

24 Aralık 2020 Perşembe, 12:54

Dün oynanan Yukatel Denizlispor maçı sonrası BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün’ün, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yaptığı görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı. Tecrübeli çalıştırıcının sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı ve sezon bitişinde mukavelenin uzatılabileceği de belirtildi.

Mesut Bakkal ve ekibinin bugün akşam saatlerinde Erzurum’a gelmesi bekleniyor.