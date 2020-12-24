Erzurumspor'un yeni hocası büyük ölçüde belli oldu
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı. Bakkal ve ekibinin bugün akşam saatlerinde Erzurum’a geleceği ve sözleşme imzalanacağı açıklandı.
Dün oynanan Yukatel Denizlispor maçı sonrası BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün’ün, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yaptığı görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı. Tecrübeli çalıştırıcının sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı ve sezon bitişinde mukavelenin uzatılabileceği de belirtildi.
Mesut Bakkal ve ekibinin bugün akşam saatlerinde Erzurum’a gelmesi bekleniyor.
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