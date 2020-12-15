Esenler’de eğitim arazisi Emniyet’e verildi, karşılığında Anadolu yakasında yer gösterildi

15 Aralık 2020 Salı, 06:00

AKP’li Esenler Belediyesi Meclisi, eğitim alanını, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün itirazına karşın “Emniyet hizmet alanına” dönüştürdü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aynı bölgede eşdeğer bir eğitim alanı sunulması gerekirken yeni yerin Anadolu yakasında gösterildiği ortaya çıktı. Müdürlük yeni yere itiraz etti.

CHP’li meclis üyesi Kemal Şahin, “Esenler’de okullar ikili eğitim veriyor. Sınıf mevcutları yoğun. İlçedeki öğrenciler çevre ilçelerdeki okulları tercih ediyor. Gelecekteki umudumuz olan çocuk ve gençlere eğitim ortamlarının hazırlanması engelleniyor. Esenler’in çocukları Anadolu yakasına mı gidecek eğitim almaya” diye sordu.

‘ETKİ ALANINDA OLMALI’

Esenler Belediyesi’nin aralık ayı meclis oturumu gündemine gelen teklifte Menderes Mahallesi’ndeki alanın “ilköğretim eğitim alanı”ndan çıkarılarak “Emniyet hizmet alanı”na alınması istendi. Teklifte söz konusu arazilerin bir kısmının da yeşil alana dönüştürülmesi talep edildi.

İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yönetmeliğe atıfta bulunarak eğitim alanlarının kaldırılması veya küçültülmesinin ancak aynı bölge içinde eşdeğer yeni bir alan ayrılmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Müdürlük yazısında “İçişleri Bakanlığı’nca tahsisi talep edilen taşınmazlar ile eşdeğer olarak sunulan alan farklı ilçelerde yer almaktadır. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi gereği eşdeğer aksın aynı hizmet etki alanı içerisinde olması gerekmektedir. Bu kapsamda ‘İlköğretim alanı’ fonksiyonunda yer alan taşınmazlar karşılığında sunulan parsel eşdeğer alan olarak değerlendirilememektedir” denildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görüşüne karşın “bölgedeki yeşil alan ve güvenlik ihtiyacına yönelik çözüm getirilmesinin amaçlandığı” gerekçe gösterilerek teklif AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinın oluruyla kabul edildi. CHP’li ve İYİ Partili meclis üyeleri ise “ret” oyu kullandı. Şahin, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün plan değişikliğiyle ilgili görüşü olumsuz. Eğitim için ayrılan bir yeri bu olumsuz görüşe rağmen ve Esenler’de okul eksikliği de varken nasıl uygun görebiliyorsunuz? Ayrıca eşdeğer olarak gösterdiğiniz arazi hangi ilçede açıklar mısınız” diye sordu.

Şahin’e yanıt veren ilçe belediyesinin imar komisyonu başkanı AKP’li Meclis üyesi Hakan Ciner, “Eşdeğer alan oluşturulması gerekir, yönetmelikte açıktır fakat bizim Esenlerimizde Emniyet alanına da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da kamu yararınadır” dedi.

Başka bir AKP’li meclis üyesi de alanın 100 metre çevresinde okul bulunduğunu belirterek eksiklik olmadığını savundu.