Esenler’de facia: 2 çocuk hayatını kaybetti
Esenler'de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında evde bulunan 2 çocuk ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuklar kurtarılamadı.
Yangın, akşam saatlerinde Esenler'e bağlı Kemer Mahallesi 922 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı.
6 kişilik bir ailenin yaşadığı 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında, evin penceresinden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar, aileyi yangından kurtarmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların kurtardığı yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürüldü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan iki çocuk yapılan müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yangın faciasında hayatını kaybeden çocukların isimlerinin Ayşe M. ve Muhammet M. olduğu öğrenildi.
Ev içerisinde inceleme yapan ekipler, yangın çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
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