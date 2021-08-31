Esenler'de iş insanı polis koruması alabilmek için aracını kurşunlattığını itiraf etti
Esenler'de, tehditler aldığı gerekçesiyle istediği polis korumasının verilmesi için, kendi otomobilini kurşunlattığını itiraf ettiği öğrenilen iş insanı Maks G. ile 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, 1 buçuk ay önce Esenler'de meydana geldi. İddiaya göre, Esener'de kâğıt fabrikası sahibi iş insanı Maks G. uzun süredir bir çete tarafından ölümle tehdit edildiğini polise şikâyette bulundu. Bir süre sonra da İstanbul Organize Şube Müdürlüğü'ne giden Maks G., uğradığı saldırıda aracının kurşunlandığını söyledi.
İhbarı değerlendiren polis, aracın kurşunlandığı bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülere park halindeki aracın bir kişi tarafından kurşunlandığı yansıdığı görüldü. Görüntülerden yola çıkılarak, iki şüphelinin kimlikleri tespit edildi.
KURŞUNLATTIĞINI İTİRAF ETTİ
Bu kişilerin çalıştığı inşaat firmasının arazisine operasyon yapan ekipler, İsmail G. ve Sait Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada, iki şüpheli ile Maks G. arasında iş ilişkisi olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Maks G. de gözaltına alındı. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen iş insanı Maks G.'nin, polis koruması alabilmek için kurşunlama olayını kendisinin planladığını söyledi.
3 şüpheli de polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Maks G. ile Sait Ç.'ye yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak, 3 şüpheli de serbest bırakıldı.
ARACIN KURŞUNLANDIĞI ANLARI KAMERADA
Aracın kurşunlandığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir şüphelinin park halindeki otomobile ateş ettiği görülüyor.
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