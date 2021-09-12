Esenyurt'ta hareketli saatler! Benzinlikte yakalandı
Esenyurt'ta bir şahıs, alacak verecek tartışmasında iş arkadaşını bıçakladı. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde şahıs bir benzinlikte kıskıvrak yakalandı. Yaşanan kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre iş arkadaşları arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. İlerleyen dakikalarda taraflardan birinin küfür etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Olay M.A.M.M'nin tartıştığı arkadaşı M.A.'yı bıçaklamasıyla son buldu.
Yaşananlar sonrasında M.A.M.M. isimli şahıs kayıplara karışırken sırtından üç bıçak darbesi alan M.A. ise Esenyurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumun polise intikali sonrasında Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti.
Yapılan çalışmalar neticesinde bir benzinlikte olduğu tespit edilen M.A.M.M isimli şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan M.A.M.M. karakoldaki işlemlerin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adli işlemlerin tamamlanmasıyla M.A.M.M tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.
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