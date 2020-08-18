Esenyurt’ta taksiciler arasında çıkan kavgada kan döküldü
Esenyurt’ta dün gece taksiciler arasında çıkan kavga cinayetle son buldu. Öldürülen taksicinin arkadaşları eylem yapıp yolu kapatmaya çalışırken polisin müdahalesiyle karşılaştı. Soruşturma kapsamında 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay Esenyurt’ta aralarında husumet bulunan iki taksi durağı çalışanı kagaya tutuştu. Taner Aras (40) isimli 2 çocuk babası taksici durak önünde silahlı saldırıya uğradı.
Aras, vücuduna isabet eden mermiler sonucu kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen ve konuyla ilgili çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
CADDE ÜZERİNDE EYLEM
Hayatını kaybeden Aras’ın meslektaşları ise öldürülen taksici arkadaşlarının cinayet faillerinin yargılanması gerekçesiyle eylem düzenledi. Caddeyi kapatıp eylem yapmaya çalışan taksicilere polis müdahale ederek yol kapatmaya çalışan 1 kişiyi gözaltına aldı.
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