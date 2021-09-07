Eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp evi yakmaya çalışan şüpheli serbest bırakıldı
Kayseri'de gerçekleşen olayda, Mnour A. isimli şahıs eşini ve çocuklarını rehin alıp evi yakmaya çalıştı. Çocuklar ve anne sığınma evine yerleştirilirken şüpheli serbest bırakıldı.
Kayseri'de, eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp, evi yakmaya çalışan uyuşturucu bağımlısı Suriye uyruklu Mnour A. (36), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eşi ve 3 çocuğu ise, sığınma evine yerleştirildi.
Olay, 4 Eylül’de saat 12.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi 192. Sokak'taki 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Mnour A., eşi ve 3 çocuğunu dövüp eve kilitledi. Mnour A., ardından eve benzin döküp, ailesini rehin aldı. Anne ve çocuklarının çığlık sesini duyan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen polis ekipleri Mnour A’yı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik çabaya karşın Mnour A. eylemine son vermeyince, polis eve operasyon düzenledi. Ekipler, Mnour A.’yu etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Sağlık durumları iyi olan anne ve 3 çocuğu ise, polis ekiplerince Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, polis merkezine götürüldü. Emniyette tercüman eşliğinde ifadesi alınan Mnour A., bir anlık sinir krizi sonucu olayı gerçekleştirdiğini belirterek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan olayda darp edilen anne ile 3 çocuğu ise, sığınma evine yerleştirildi.
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