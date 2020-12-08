"Eşim THY'den ücret almıyor" diyen Fahrettin Altun'u faaliyet raporları yalanladı

08 Aralık 2020 Salı, 14:13

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçen hafta yüzde 10'u Katarlılara satılan Borsa İstanbul A.Ş yönetim kurulunun kendilerine tanıdığı sınırsız haklara dikkat çekerek, Fahrettin Altun ve eşinin "beş maaş" aldıklarını ifade etmişti. Altun ise yayınladığı bir mesajla bu iddiaları yalanladı.

THY'nin 1 Ocak-31 Aralık dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun 'Mali Haklar' bölümünde Fatmanur Altun'un da aralarında bulunduğu icra ve yönetim kurulu üyelerine ödeme yapıldığı ifade edildi. Raporda söz konusu üyelere huzur hakkı yerine ikramiye ödendiği ifade edilirken, toplam ücretin 25 milyon 224 bin 200 TL olduğu belirtildi.

Altun, eşi Fatmanur Altun'un maaşı hakkında yaptığı açıklamada, "Eşim de sadece Marmara Üniversitesi'nden ücret alıyor. THY Yönetim Kurulu Üyeliği'nden herhangi bir cüret almıyor. Bunu aylar önce ilan etti ama yine devam ettiler yalana. Şahsıma ve aileme karşı yürütülen ve neredeyse her ay yeni yalanlarla hortlatılan itibarsızlaştırma kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Biz bu yola, bu davaya baş koyduk. Bu yalanlar kanımıza dokunsa da bizi kamçılıyor" demişti.

Raporda ücretlendirmeye yönelik madde şöyle:

"İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelerine net ücret üzerinden ödeme yapılmaktadır. İkramiye ödenmekte ancak huzur hakkı verilmemektedir. Ayrıca her üç ayda bir aylık net ücretleri tutarında brüt ikramiye ödenmektedir. 2019 yılında Ortaklığımız, THY Teknik A.Ş. ve THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına ödenen ücret ve ikramiye dâhil tüm maddi menfaatlerin toplamı 25.224.200 TL olarak gerçekleşmiştir."