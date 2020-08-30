Eşine laf attığını öne sürdüğü 16 yaşındaki çocuğu av tüfeği ile öldürdü

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Korucaoluk Mahallesi'nde yaşayan Mutlu Gökdemir (16), Ömer Yılmaz (30) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Gökdemir'i eşine laf attığı için öldürdüğünü söyleyen Yılmaz, tutuklandı

DHA
30 Ağustos 2020 Pazar, 16:28
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Olay, dün Korucaoluk Mahallesi yaylasına 2 kilometre uzaklıktaki dere kenarında meydana geldi. Ömer Yılmaz, eşine laf attığını iddia ettiği Mutlu Gökdemir’i takip etti. Yılmaz, Gökdemir'i durdurdu. Yanında bulunan av tüfeğini ateşleyen Yılmaz, Gökdemir'i öldürdü.

Olayın ardından Yılmaz, av tüfeğiyle birlikte, jandarma karakoluna giderek teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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