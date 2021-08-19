Eski AKP'li Bakır'dan "Hiç AKP'li olmadım" açıklaması
Eski AKP'li vekil Pelin Gündeş Bakır, Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
AKP'nin 24. dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
AKP'den ihraç edilen Bakır, London School of Economics ve University College London'da hukuk bölümünü bitirdiğini ifade etti.
"Çok mutluyum" diyen Bakır'a ise bir kullanıcı, "O zaman gel Türkiye de hukuku tesis et. En azından verdiğiniz zararı onarın." sözlerine verdiği yanıt ise dikkat çekti. Bakır, "Ben akpli değilim. Hiç olmadım." diye yanıt verdi.
İHRAÇ EDİLMİŞTİ
Pelin Gündeş Bakır, İstanbul Bakırköy'de 3 kişilik bir ailenin siyanürle hayatına son vermesi üzerine açıklamalarda bulunmuştu.
Bakır, "Bu sabah Bakırköy'de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3.cü toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık. Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!" demişti.
Bunun üzerine AKP Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Bakır'ın parti içtüzük kurallarına uymadığı gerekçesi ile partiden kesin ihracına karar verildiğini belirtmişti.
Video Haberler
- Afrin’e füzeli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
- Sulama kanalında ATV ile sörf yaptı
- Çay dağıtan Erdoğan'a gözyaşlarıyla isyan etti
- Canlı yayında anketleri hatırlattı: 'AKP gidiyor'
- İkinci el araç alacaklar dikkat!
- İETT otobüsünde ortalık karıştı!
- Afgan gazeteci: İki defa kırbaçlandım
- 10 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar
- Çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
- Kadıköy'de tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesinden 'Sinovac' itirafı
- A101, ŞOK ve BİM hakkında çarpıcı rapor
- Ceyhan'dan Alçı'ya zehir zemberek yanıt
- İmamoğlu, iddialar üzerine harekete geçti
- Mahsun Kırmızıgül'den Afganistan yorumu
- Kredi kartlarında büyük değişim kararı
- Sert düşüş! Bu pazar seçim olsa tüm dengeler değişecek!
- Saray'da 'Atatürk' sansürü!
- Kabil'den yürek burkan görüntüler
- 25 yaşında, yılda 515 bin dolar kazanıyor