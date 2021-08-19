Eski bakan Çelik'in evi hakkında yıkım kararı

19 Ağustos 2021 Perşembe, 14:46

Amerika Birleşik Devletleri'yle yaşanan Pastör Brunson krizinin ardından dövizin yükselmesiyle birlikte ekonomide yaşanan dalgalanmanın önüne geçebilmek için 2018 yılında çıkarılan paket kapsamında imar affı olarak bilinen "İmar Barışı" uygulamasından birçok isim yararlandı.

Bu uygulama üzerine arazisine dağ evi yaptıran Çelik'in eviyle ilgili verilen yapı kayıt belgesi, 15 Şubat'ta iptal edilmişti.

BELİRLENEN TARİHTEN SONRA YAPTIRDI, ÖNCEYMİŞ GİBİ BAŞVURDU

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, "İmar Barışı" uygulaması 31 Aralık 2017'den önce yapılan ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların belirlenen ücretler karşılığında imar ve iskan sorunlarının çözülmesini hedefliyordu. Çelik'in dağ evinin yapı kayıt belgesi ise, bu kurala aykırı işlem yapıldığı için iptal edildi.

Çelik'in oğlu Enes Çelik'in üzerine kayıtlı dağ evi, 31 Aralık 2017'den sonra inşa edildi ancak öncesinde inşa edilmiş gibi başvuru yapıldı. Uludağ'ın eteklerindeki Alaçam köyünde yapılan bu dağ evinin yapı kayıt belgesi, İmar Barışı kapsamında olmadığı için, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

ELEKTRİK VE SUYUNUN KESİLMESİ İÇİN YAZI GÖNDERİLDİ

İptal kararının ardından, dağ evinin sınırlarının içinde bulunduğu Kestel Belediyesi, kaçak inşaat durumuna düşen yapıyla ilgili yıkım kararı aldı.

Yıkım kararının çıkmasının ardından, dağ evinin suyunun ve elektriğinin kesilmesi için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (UEDAŞ) yazı gönderildiği de öğrenildi.

Faruk Çelik, dağ evinin kaçak yapı durumuna düştüğünü ve İmar Barışı uygulamasından usulüne aykırı yararlanıldığını ortaya çıkaran Independent Türkçe'ye, konuyla ilgili demeç vermeyeceğini söylemişti.