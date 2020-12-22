Eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri 100 kilo eroinle yakalandı, 'olay duyulmasın' talimatı verildi
Türkiye’nin eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz, sınır kapısında piyasa değeri 5 milyon Euro olduğu belirtilen 100 kilogram eroinle yakalandı. Sınır kapısında otomobilinde 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz, “Bana komplo kuruldu” dedi. Filiz’in tutuklandığı olay 15 gündür basından gizlendi.
Sosyal Uyum İçin Avrupalı Müslümanlar Girişimi (EMİSCO) Sözcüsü, Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı, eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz'in otomobilinde yaklaşık 100 kilo eroin maddesi bulundu.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan ailesiyle birlikte yurtdışına çıkış yapmak isteyen Veysel Filiz'in otomobilinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Veysel Filiz'in otomobili gümrükte ince aramaya tabi tutuldu. Aracın gizli bölmesinde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Euro olan 100 kilo eroin ele geçirildi.
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre; Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde Basın Müşavirliği görevinde bulunan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, meslekten ihraç edilen Veysel Filiz'in, Yozgat'ta bulunan yakınları, olayın bir komplo olduğunu öne sürdü. Filiz'in de, açtığı davaları kazandığını ve bir ay içinde görevine döneceğini söylediği öğrenildi.
'DUYULMASIN' TALİMATI
Sınır kapısında uyuşturucu yakalandığında bunu basına açıklayan gümrük yetkilileri, bu kez farklı bir uygulama yaptı. Uyuşturucu olayının duyulmaması ve basına bu konuda kesinlikle bilgi sızmaması talimatı verildi. Talimat gereği olayla ilgili basına bilgi sızmamasına özen gösterildi. Yaklaşık 15 gün önce meydana gelen kaçakçılık olayı da bu yüzden şimdiye kadar gizli kaldı.
Eski basın müşaviri Filiz, uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı. Filiz'in, kısa süre önce de Yozgat'ta yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Fetullahçıların komplosu sonucu meslekten ihraç edildiğini ancak kendisinin Fetullahçı olmadığını söyledi. Filiz, yakında görevine döneceğini de belirtti.
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