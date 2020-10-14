Eski CHP Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı: Büyük paranoya
Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, CHP'li Enis Berberoğlu hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılanma talebini reddetmesinin ardından "Işıklar yanıyor" notuyla Yüksek Mahkeme binasının fotoğrafını paylaşmıştı. Twitter'da polemik konusu olan paylaşımla ilgili Eski CHP Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı da yorum yaptı.
"BÜYÜK BİR PARANOYA"
Zeynep Altıok Akatlı sosyal medya hesabında, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın paylaşımının 'darbe göndermesi' olduğu iddiası hakkında, "Darbe yapacak tüm güçler (MİT, emniyet, jandarma, ordu vb.) Akp iktidarının kontrolündeyken, 15 AYM Üyesinin "darbe" yapacağı söylemi üzerinden mağduriyet yaratmak kurgu değilse, büyük bir paranoyadır. Her iki şekilde, Akp'den acil olarak kurtulmamız gerektiğinin göstergesidir.!" ifadelerine yer verdi.
SİYASETÇİLER ÇOK SAYIDA PAYLAŞIM YAPTI
Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Berberoğlu hakkında yeniden yargılanma talebini reddetmesinin ardından "Işıklar yanıyor" notuyla Yüksek Mahkeme binasının fotoğrafını paylaşmasına İçişleri Bakanlığı'ndan "Işıklarımız hiç sönmüyor" yanıtı gelmişti. Yıldırım ise "hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" karşılığını verirken siyasetçiler de konuya ilişkin çok sayıda paylaşım yaptı.
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