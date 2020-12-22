Eski CIA Direktörü Brennan’dan ‘uzaylı’ itirafı
ABD’de Barack Obama başkanlığı döneminde CIA Direktörü olan John Brennan, katıldığı bir radyo programında UFO’larla ilgili gelen bir soruya, “İnsanlığın evrendeki tek yaşam formu olduğunu düşünmesi tedbirsizlik olur” yanıtını verdi.
ABD’de Barack Obama yönetimi döneminde CIA Direktörlüğü yapan John Brennan, katıldığı bir radyo programında soruları yanıtladı.
Brennan, UFO’larla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, “İnsanlığın evrendeki tek yaşam formu olduğunu düşünmesi tedbirsizlik olur. Hayat farklı şekillerde tanımlanır. Tüm evrende başka bir yaşam formu olmadığına inanmanın biraz küstahça ve kibirli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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