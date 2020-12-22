Eski CIA Direktörü Brennan’dan ‘uzaylı’ itirafı

22 Aralık 2020 Salı, 21:36

ABD’de Barack Obama yönetimi döneminde CIA Direktörlüğü yapan John Brennan, katıldığı bir radyo programında soruları yanıtladı.

Brennan, UFO’larla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, “İnsanlığın evrendeki tek yaşam formu olduğunu düşünmesi tedbirsizlik olur. Hayat farklı şekillerde tanımlanır. Tüm evrende başka bir yaşam formu olmadığına inanmanın biraz küstahça ve kibirli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.