Eski emniyet müdürüne FETÖ'den hapis cezası

30 Haziran 2021 Çarşamba, 14:58

Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında birçok dosyadan aranması bulunan eski emniyet müdürü Hüsrev Salmaner, 8 Ekim 2020'de Etimesgut ilçesinde örgütün gaybubet evinde yakalandı.

Artvin'de 2011-2014 yıllarında İl Emniyet Müdürlüğü yapan Salmaner, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. FETÖ'nün "altın nesil" olarak nitelendirdiği isimler arasında olan Hüsrev Salmaner hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ, BERAATİNİ İSTEDİ

Hüsrev Salmaner, Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında avukatıyla birlikte hazır bulundu. Mahkeme, Cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasında değişiklik olup olmadığını sordu. Savcı mütalaasını tekrarlayarak, Salmaner’in 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Esas hakkındaki mütalaaya karşı söz alan Salmaner, yasa dışı herhangi bir eylemde bulunmadığını, örgütsel hiçbir faaliyet içinde olmadığını, dosyasında da ceza almasını gerektirecek delil olmadığını dile getirdi. Savcılığın esasa ilişkin mütalaasını reddeden Salmaner, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Hüsrev Salmaner'e 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, kararla birlikte Salmaner’in tutukluğunun devamına hükmetti.