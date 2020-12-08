Eski Fenerbahçeli yıldızın üzen sakatlığı

08 Aralık 2020 Salı, 09:40

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerine Alman ekibi Union Berlin'de devam eden Max Kruse sakatlık yaşadı. 3-1 kaybettikleri Hertha Berlin derbisinde sakatlanan futbolcunun durumu belli oldu.

KRUSE 2 AY FORMA GİYEMEYECEK

Union Berlin'de bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Max Kruse, sağ arka uylukta bir kas yaralanması sorunuyla karşı karşıya kaldı. Futbolcu, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

KRUSE: "ÇAPRAZ BAĞ SANDIM"

Kruse kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağım. İlk başta dizimi düşündüm ve bunun çapraz bağ olabileceğini sandım. Neyse ki çapraz bağ yırtığı yok. Yırtık bir kas yırtığı" diyerek kesin teşhisi de duyurmuş oldu.